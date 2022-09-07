В Пермском крае почти полностью сняли запрет на посещение лесов

В Пермском крае отменили запрет на пребывание в лесах. Он продолжит действовать только на территории Октябрьского лесничества в период с 5 по 9 сентября.

Документ краевого Минприроды опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Ограничения были введены 13 июля в связи с установившейся аномальной жарой и четвертым классом пожарной опасности. До 28 августа ограничения посещения лесов регулярно продлевались.