07 Сентября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Природа (2022) | Фото: Роснефть

В Пермском крае почти полностью сняли запрет на посещение лесов

В Пермском крае отменили запрет на пребывание в лесах. Он продолжит действовать только на территории Октябрьского лесничества в период с 5 по 9 сентября.

Документ краевого Минприроды опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Ограничения были введены 13 июля в связи с установившейся аномальной жарой и четвертым классом пожарной опасности. До 28 августа ограничения посещения лесов регулярно продлевались.

Теги: запрет на посещение лесов, пожарная опасность



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