07 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом
Сергей Лавров (2021) | Фото: Накануне.RU

Лавров: Россия запросила у МАГАТЭ разъяснений по докладу о ситуации на ЗАЭС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости дополнительных разъяснений по докладу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Запорожской АЭС.

"В докладе есть ряд вопросов, - не буду сейчас их перечислять, - но мы запросили этих пояснений у генерального директора МАГАТЭ", - сказал министр "Интерфаксу".

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором говорится о необходимости немедленного создания вокруг ЗАЭС "зоны безопасности", поскольку ведущийся по станции обстрел может привести к последствиям, сопоставимым с эффектом от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он "не может" определить, кто устраивает артиллерийские и ракетные обстрелы Запорожской АЭС, передает Regnum. В интервью телеканалу CNN он пояснил, что для этого нужно наблюдать за боевыми действиям в данном районе, что выходит за рамки мандата МАГАТЭ.

Теги: лавров, магатэ, запорожская аэс



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