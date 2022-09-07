07 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Памятный знак на месте первого храма Миасса (2022) | Фото: Челябинская епархия

В Миассе на площади Труда, где демонтировали памятник Ленину, установили камень в память о храме

В Миассе на площади Труда, где в декабре прошлого года был демонтирован памятник Ленину, установили камень в память о храме.

Как сообщили Накануне.RU в Челябинской епархии, храм святых апостолов Петра и Павла находился на Церковной площади (площадь Труда). В 1936 году церковь была взорвана. На месте, где она находилась, было принято решение установить памятный камень. В августе администрация Миасса выделила для этого земельный участок.

памятный знак на месте первого храма Миасса(2022)|Фото: Челябинская епархия

Напомним, в сентябре 2021 года общественники обратили внимание властей на разрушение памятника Ленину. У монумента обвалилась часть головы. Они потребовали провести проверку о возможном совершенном акте вандализма и восстановить памятник. После инцидента памятник накрыли тканью и разместили информацию, что ведутся реставрационные работы. Полиция установила, что противоправные действия в отношении памятника не совершались. Однако в ходе экспертизы, проведенной сотрудниками городской мэрии и специалистами Союза художников России, было выявлено естественное разрушение материала под многолетним воздействием атмосферной среды, внутреннее расслоение и растрескивание материала, поражение металлической арматуры коррозией. Администрация Миасса приняла решение демонтировать памятник и переместить монумент для принятия решения о реставрации или его замене.

памятник Ленину, Миасс,(2021)|Фото: vk.com/freemiass

В августе стало известно, что памятник Ленину не будут восстанавливать. Экспертиза показала, что это технически невозможно и экономически нецелесообразно. При этом жители города проголосовали за концепцию развития благоустройства площади Труда в виде исторического сквера. Концепция предусматривает установку бюста Ленина.

Теги: памятник Ленину, демонтаж, камень, храм,



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