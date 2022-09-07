07 Сентября 2022
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Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Права эвакуированных жителей Донбасса и Украины на образование не нарушены, - Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не знает ни об одном случае, когда бы права на образование эвакуированных из Донбасса и с освобожденных территорий Украины не были бы реализованы.

"Что касается эвакуированных, у каждой, пожалуй, второй семьи был вопрос об устройстве детей в школы, детские сады или высшие учебные заведения. Я не знаю ни одного случая, чтобы не удалось решить этот вопрос", - сказала она в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

В вузах расширена квота на бюджетные места, это произошло не за счёт россиян. Вопрос с детскими садами решался прямо в пунктах временного размещения.

Теги: Татьяна Москалькова, омбудсмен, образование, Донбасс, Украина



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