Права эвакуированных жителей Донбасса и Украины на образование не нарушены, - Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не знает ни об одном случае, когда бы права на образование эвакуированных из Донбасса и с освобожденных территорий Украины не были бы реализованы.

"Что касается эвакуированных, у каждой, пожалуй, второй семьи был вопрос об устройстве детей в школы, детские сады или высшие учебные заведения. Я не знаю ни одного случая, чтобы не удалось решить этот вопрос", - сказала она в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

В вузах расширена квота на бюджетные места, это произошло не за счёт россиян. Вопрос с детскими садами решался прямо в пунктах временного размещения.