"Ждем отличных результатов": в Верхней Пышме открылась ежегодная Спартакиада УГМК

В Верхней Пышме состоялась торжественная церемония открытия ежегодной Спартакиады УГМК, которая была впервые проведена в 2002 году.

На ближайшие три дня Медная столица Урала станет большой спортивной ареной для сотрудников предприятий из 12 регионов России и Казахстана. Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, на церемонии открытия участников Спартакиады приветствовали министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, депутат регионального Законодательного собрания Алексей Свалов и директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.

"Уважаемые участники, хочу поприветствовать вас от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. УГМК – это, прежде всего, люди. Мы рады, что можем сегодня видеть лучших представителей УГМК в центре развития спорта высших достижений и массового спорта, которым является Верхняя Пышма. Я уверен, что спортивные результаты, которые покажут участники Спартакиады, позволят улучшить, в том числе, производственные показатели и укрепить традиции компании", - обратился Леонид Рапопорт к участникам и гостям церемонии открытия.

"Мы ждем отличных результатов по итогам трех дней Спартакиады, к которым, я уверен, вы все стремитесь. Но еще важнее то, что вы участвуете в корпоративных состязаниях и регулярно занимаетесь спортом", - отметил директор по персоналу и общим вопросам Дмитрий Малышев.

Он подчеркнул, что Спартакиада – только часть большой работы по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, которая ведется в компании и на территориях ее присутствия, и вручил корпоративные награды тем, кто активно в ней участвует.

А настроил всех на победные результаты депутат заксобрания Алексей Свалов. Он отметил значимость встречи большого коллектива после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

"Спорт дает нам силу и уверенность в себе и в своих коллегах, с которыми мы вместе добиваемся успехов в профессиональной деятельности и в спорте. Здорово, что вы приехали! Вы дома!", - сказал Алексей Свалов.

С 7 по 9 сентября участники Спартакиады, а это 520 человек, будут бороться за звание лучших в мини-футболе, настольном теннисе, шахматах, многоборье на основе испытаний ГТО. Для состязаний определены четыре площадки – спортивные сооружения, построенные по последнему слову техники: Дворец спорта УГМК, СКК "Балтым", стадион "Металлург", Дворец Самбо и единоборств. Последний был открыт в июне 2022 года и стал уникальным многофункциональным спортивным комплексом.

Фиксировать результаты спортсменов будут четыре судейские бригады. Также подключены 15 волонтеров. Завершится мероприятие вечером 9 сентября торжественной церемонией награждения победителей. Всего планируется разыграть 24 комплекта наград. Победителей в командном и личном зачетах наградят кубками, медалями и памятными призами.