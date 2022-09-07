07 Сентября 2022
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Спорт
Карен Хачанов (2021) | Фото: Getty Images / Jon Super

Хачанов обыграл "обидчика" Медведева и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере сумел пробиться в полуфинал турнира Большого шлема.

В четвертьфинальном матче на Открытом чемпионате США (US Open) Хачанов встретился с австралийцем Ником Кирьосом, который ранее выбил из турнира первую ракетку мира Даниила Медведева.

Встреча между Хачановым (27-й номер посева) и Кирьосом (23-й) получилась упорной и завершилась в пяти сетах: 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Для 26-летнего Карена этой первый полуфинал турнира Большого шлема. Напомним, что он также является серебряным призёром Олимпийских игр в Токио.

В полуфинале российский спортсмен сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом (5-й номер посева).

Теги: теннис, US-Open, Ник Кирьос, Карен Хачанов



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