07 Сентября 2022
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сплав по реке Исеть (2019) | Фото: Накануне.RU

"Мы же хотим комфортно отдыхать?" В регионах УрФО может появиться туристический сбор

В регионах Уральского федерального округа могут ввести туристический сбор для улучшения инфраструктуры и условий отдыха. Об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

На заседании президиума Госсовета по вопросу "О развитии туризма в России" в рамках Восточного экономического форума губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил Владимиру Путину внести в Госдуму законопроект, позволяющий всем регионам страны вводить туристический сбор.

"Конечно, [регионы УрФО проработают такой вопрос], все проработают. Считаю, что нам от этого источника отказываться не надо. В противном случае мы не получим возможности для улучшения нашей инфраструктуры, а делать это необходимо. Мы же хотим хорошо, комфортно отдыхать? Давайте немножко все скинемся, по чуть-чуть, чтобы всем по карману было", - сказал Владимир Якушев, отвечая на вопрос ТАСС, планируется ли вводить туристический сбор в Уральском округе.

Владимир Якушев(2022)|Фото: Накануне.RU

Полпред отметил, что регионам необходимо не только улучшать инфраструктуру, но и увеличивать количество туристических мест. При этом сбор должен быть корректным и "не сильно бить по карману".

Закон о введении курортного сбора в России приняли несколько лет назад. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

Как сообщало Накануне.RU, в июне глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова высоко оценила туристический потенциал Свердловской области. В течение двух дней глава Ростуризма в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сплавилась по Чусовой, посетила музей военной техники и вместе с главой региона обсудила с предпринимателями инвестиционные проекты в сфере туризма.

Евгений Куйвашев, Зарина Догузова(2022)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Теги: туристы, сбор, Якушев, УрФО



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