Венгрия просит ЕС снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова, - Politico

Венгрия обратилась к Евросоюзу с просьбой снять санкции с трех российских миллиардеров, об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимных дипломатов.

По данным издания, убрать из санкционного списка Будапешт просит бизнесменов Алишера Усманова, Виктора Рашникова и Петра Авена, пишет Regnum.

Как отметили источники, инициатива Венгрии "привела в ярость" другие страны ЕС.

Санкционные меры в отношении российских бизнесменов были введены в феврале и в марте, после начала спецоперации на Украине.

Ранее Лондонский суд смягчил ограничения, которые были наложены на счета сооснователя "Альфа-банка" Петра Авена "в части содержания недвижимости и базовых бытовых потребностей". США в начале марта вывели из-под санкций активы основателя "Металлоинвеста" Алишера Усманова. Речь идет, в частности, о компаниях, где его доля превышает 50%.

Что касается Рашникова, то в мае сообщалось, что председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината оспорил в Европейском суде включение в санкционный список ЕС.