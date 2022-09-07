Медфракция Екатеринбурга помогла членам избирательной комиссии пройти диспансеризацию

Медицинская фракция гордумы Екатеринбурга организовала для членов избирательной комиссии по Орджоникидзевскому району выездную диспансеризацию. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе медфракции, за один день специалисты городской больницы №23 обследовали и протестировали на коронавирус больше 180 человек.

"Диспансеризация – это хорошая возможность проверить свое здоровье, выявить риски и начать лечить заболевание на ранней стадии. А также это важная мера профилактики в период подъема сезонных вирусов и коронавируса, который сейчас начинается", – рассказала врач-терапевт отделения профилактики ЦГКБ № 23 Ольга Кузьминых.

По инициативе главы фракции и екатеринбургского депутата Алексея Вихарева, горожанам проверили проверили артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови, внутриглазное давление, а также помогли сдать кровь и сделать ЭКГ. Более того, пациенты смогли пройти флюорографию, для чего возле приемной депутата расположился специализированный автомобиль со всем необходимым оборудованием.

Помимо этого, членам избиркома провели экспресс-тестирование на COVID-19, результаты которого были готовы уже через 10 минут.

"Мы с коллегами по медицинской фракции заботимся о здоровье жителей. Поэтому перед выборами решили помочь членам избирательных комиссий обследоваться, проверить состояние здоровья. А также каждый из них смог пройти тестирование на Covid-19. Эта мера вновь становится обязательной, так как количество заболевших растет. Теперь могу смело позвать всех в воскресенье прийти на участки и выбрать губернатора", - отметил Алексей Вихарев.

Напомним, что именно по инициативе депутата во дворах Екатеринбурга больше года назад стали организовывать мобильные пункты вакцинации. Дворовая диспансеризация же проводится уже около полугода.

Выборы свердловского губернатора пройдут уже в это воскресенье - 11 сентября. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.