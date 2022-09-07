Тела девяти погибших на Ключевском вулкане эвакуировали со склона

На Камчатке завершена операция по эвакуации тел девяти погибших на Ключевском вулкане, сообщает пресс-служба правительства края.

Отмечается, что было решено задействовать вертолет компании "Витязь-Аэро", так как только у ее пилотов есть допуск на работу на высоте свыше четырех тысяч метров.

Борт поднялся на высоту 4158 метров и сначала забрал тела погибших, а затем спасателей, которые участвовали в операции.

Тела восьми альпинистов и гида доставили в поселок Ключи. Сегодня их перевезут в Петропавловск-Камчатский для проведения экспертизы.

Напомним, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. 30 августа они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Позднее скончались еще четверо. Выжившие туристы и гид находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Их эвакуировали бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский.

В отношении руководителя и гида-инструктора компании "Экстрим Тайм" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц. Также продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.