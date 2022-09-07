В Челябинской области местный житель стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ

На жителя Челябинской области возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, 46-летний мужчина разместил в сообществе в сети Интернет сведения, в которых действия ВС РФ характеризуются как террористические.

Ранее по решению суда мужчина был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.3.3. КоАП РФ (дискредитации использования ВС РФ).