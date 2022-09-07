Электромобиль Lada E-Largus может стоить на треть дороже обычной версии

Стало известно, сколько может стоить электромобиль Lada E-Largus.

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Он может быть дороже на 20-30% обычной версии. Об этом заявил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов, его цитирует ТАСС.

Напомним, ранее Соколов на сессии "Автопром: новый импульс" на Восточном экономическом форуме заявил о том, что "АвтоВАЗ" планирует в 2023-ем восстановить почти всю досанкционную модельную линейку автомобилей, включая возобновление выпуска Lada Largus.