07 Сентября 2022
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Лада Веста, Lada Vesta (2015) | Фото: Накануне.RU

Электромобиль Lada E-Largus может стоить на треть дороже обычной версии

Стало известно, сколько может стоить электромобиль Lada E-Largus.
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Он может быть дороже на 20-30% обычной версии. Об этом заявил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов, его цитирует ТАСС.

Напомним, ранее Соколов на сессии "Автопром: новый импульс" на Восточном экономическом форуме заявил о том, что "АвтоВАЗ" планирует в 2023-ем восстановить почти всю досанкционную модельную линейку автомобилей, включая возобновление выпуска Lada Largus.

Теги: Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada E-Largus



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Ранее 06.09.2022 08:00 Мск "АвтоВАЗ" может восстановить в 2023-ем почти весь модельный ряд


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