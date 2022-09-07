Небензя допустил непродление зерновой сделки

Российский постпред при ООН Василий Небензя допустил отказ от продуктовой сделки, поскольку ряд договоренностей в части обеспечения экспорта из России не соблюдаются.

Дипломат напомнил, что срок действия сделки составляет четыре месяца, она истекает в ноябре. Он отметил, что пока переговорным группам не удалось достичь каких-либо результатов, пишет Regnum.

Также Небензя подчеркнул, что российская часть сделки все еще не выполняется, Россия не смогла вывезти ни одного судна с зерном.

Напомним, 22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.

В конце августа Небензя заявил, что из 34 судов с продовольствием, вывезенным с Украины в рамках продуктовой сделки, лишь одно направилось в Африку, в то время как западные страны требовали вывозить зерно для предотвращения голода именно в бедных странах.