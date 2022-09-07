На Урале полиция устроила погоню за лихачом, зажавшим инспектора стеклом авто

На Среднем Урале зафиксирован очередной случай погони нескольких нарядов ГИБДД за водителем-лихачем. В итоге он сдался сам и был арестован.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых, на этот раз инцидент произошел на территории Каменска-Уральского. В районе 106 километра трассы "Екатеринбург – Шадринск – Курган" экипаж ДПС остановил для проверки документов водителя автомобиля "Тойота Корона" с госномерами 38 региона. За рулем иномарки находился ранее не судимый гражданин 1982 года рождения из Иркутской области.

Мужчина проигнорировал законное требование полиции передать госавтоинспектору водительское удостоверение и свидетельство о регистрации на транспортное средство. Затем при помощи бокового стекла двери он зажал правую руку представителю МВД и начал движение, протащив его за собой несколько десятков метров.

"В результате инспектору были причинены телесные повреждения. Чудом обошлось без тяжких последствий. Для задержания "Тойоты", мчавшейся на отдельных участках дороги со скоростью свыше 200 км/ч, кроме ДПС Каменска-Уральского задействовались патрульные машины Курганской ГИБДД, так как нарушитель выехал за пределы Свердловской области. Табельное оружие полицейские применять не стали в связи с большой интенсивностью транспортного потока, а также по причине того, что в салоне машины лихача находились несовершеннолетний пассажир 13-15 лет на вид и женщина. Злоумышленнику удалось оторваться от погони на проселочной дороге в районе села Мальцево Шадринского района Курганской области.

Машину лихача объявили во всероссийский розыск. Однако водитель иномарки, вероятно, осознав возможные последствия своего собственного поведения при общении с силовиками, добровольно явился в отдел полиции города Ишим Тюменской области, откуда его оперативно доставили в Каменск-Уральский для дачи показаний. Суд по материалам полиции арестовал гражданина на 10 суток по статье 19.3 КоАП РФ – "Неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД", - отметил полковник Горелых.

Всю собранную по данному факту информацию полицейские направили в Следственный комитет. Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

"Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы", - отметил представитель СК.