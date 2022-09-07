"Росатом" планирует начать заливку первого бетона на АЭС Пакш-2 в Венгрии осенью 2023-го

ГК "Росатом" планирует начать заливку первого бетона на АЭС Пакш-2 в Венгрии осенью 2023 г., рассказал журналистам гендиректор компании Алексей Лихачев в кулуарах ВЭФ-2022.

"Планируем обсудить все. В основном строительство, выход на первый бетон осенью следующего года", - прокомментировал Лихачев возможную встречу с венгерскими коллегами на ближайшей сессии МАГАТЭ, его цитирует "Интерфакс".

Он также отметил, что "Росатом" будет стремиться к максимальной локализации технологий в Венгрии.

"Чем больше компетенций будет реализовано венгерскими компаниями, тем эффективнее будет проект", - сказал Лихачев.

Напомним, в начале августа стало известно, что "Росатом" рассчитывает получить основную лицензию на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии в ближайшие месяцы.

На АЭС в городе Пакш, построенной по советским технологиям на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция обеспечивает 49,6% производства и более трети потребления электроэнергии в республике.