07 Сентября 2022
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Экономика В России
Самолет МС-21 (2022) | Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

ОАК и "Аэрофлот" подписали соглашение о поставке 339 авиалайнеров

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и авиакомпания "Аэрофлот" подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях на поставку 339 отечественных самолетов.

Соглашение предусматривают передачу перевозчику на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 в период 2023-2030 года.

Отмечается, что в 2023 году в группу "Аэрофлот" поступят первые два Superjet-New, а с 2024 года планируется поставка первых шести МС-21 и первых семи самолетов Ту-214, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" планирует подписать контракт на поставку 300 российских самолётов МС-21.

Теги: ОАК, Аэрофлот, авиация, самолеты



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