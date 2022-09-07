Чернышенко: Россия готовится к участию в Олимпийских играх 2024 года

Россия готовится к участию спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в кулуарах Восточного экономического форума. "Готовимся к тому, чтобы наша олимпийская сборная участвовала в следующих Олимпийских играх. А там - посмотрим, как получится", - сказал он, сообщает РИА "Новости".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать спортсменов из России к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией вокруг Украины, что привело к массовому отстранению россиян.