07 Сентября 2022
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Россия, Олимпиада, Олимпийские кольца, флаг (2017) | Фото: AP Photo / David J. Phillip

Чернышенко: Россия готовится к участию в Олимпийских играх 2024 года

Россия готовится к участию спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в кулуарах Восточного экономического форума. "Готовимся к тому, чтобы наша олимпийская сборная участвовала в следующих Олимпийских играх. А там - посмотрим, как получится", - сказал он, сообщает РИА "Новости".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать спортсменов из России к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией вокруг Украины, что привело к массовому отстранению россиян.

Теги: Олимпиада, Игры, спорт



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