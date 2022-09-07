В России в рамках капремонта хотят менять окна в квартирах

В России предложили включить окна в многоквартирных жилых домах в состав общего имущества — чтобы менять их во время капремонта, например, как лифты.

Инициатива принадлежит "ЖКХ Контроль". Она уже направлена на рассмотрение в Госдуму. Депутаты идею поддерживают. По словам авторов документа, дополнительные расходы бюджета на это не потребуются. Однако могут вырасти взносы на ремонт, которые собирают с россиян.

С другой стороны, как отмечают эксперты, такая замена окон обойдется людям значительно дешевле, чем по индивидуальному заказу. Отмечается, что окна могут быть признаны общедомовым имуществом, поскольку являются неотъемлемой частью фасада здания и влияют на его технические характеристики — санитарную пригодность для проживания, прочность каркаса и так далее, сообщают "Известия".

Напомним, Министерство строительства России в ближайшее время рассмотрит возможность индексации платы за содержание и ремонт жилых домов без дополнительного согласования с собственниками жилья.