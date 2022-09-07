07 Сентября 2022
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Экономика В России
(2005) | Фото: Николай Галкин www.itogi.ru

СМИ: российский авторынок продолжает восстанавливаться

Автомобильный рынок России растет второй месяц подряд.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), если в июне было продано только 24 тыс. 268 легковых и легких коммерческих автомобилей, то в июле – 32 тыс. 412. В августе этот показатель составил 41 тыс. 698. Однако августовские продажи всё еще значительно отстают — минус 62,4% в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Рост продаж отмечает и агентство "Автостат". Основываясь на данных по выдаче электронных ПТС, дает схожую с AEB цифру— 42 тыс. 593 машины, минус 63,6% в сравнении с 2021 годом. При этом оно учитывает все официально представленные на российском рынке бренды, тогда как ряд автопроизводителей не предоставляет AEB ежемесячную информацию, среди них BMW, Mercedes-Benz, Chery/Exeed, сообщают "Известия".

Напомним, импорт легковых автомобилей в Россию по итогам июля составил 8 тыс. 16 штук. В это число входят и новые транспортные средства, и автомобили с пробегом не старше трех лет.

Теги: авторынок, авто, автопром



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Ранее 18.08.2022 02:00 Мск "Автостат": параллельный импорт не помог увеличить ввоз легковушек в Россию


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