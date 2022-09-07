Ротенберг заявил, что выступает против запрета на выезд специалистов за границу

Введение запрета на выезд специалистов за границу не является эффективной мерой в борьбе с оттоком кадров.

Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил бизнесмен Аркадий Ротенберг. "Я всегда считал, что система таких 100-процентных запретов абсолютно не действует. Люди все равно найдут возможность уехать", — заявил он.

Как считает предприниматель, для сохранения кадров в РФ нужна выгодная всем сторонам система. В качестве примера он привел спорт. "Несмотря на то, что у нас очень низкие налоги по сравнению с миром, те же хоккеисты едут в НХЛ. Почему? Они едут туда за престижем. Такую же среду мы должны и можем создать в России", - сказал Ротенберг, сообщает РБК.

В марте на фоне сообщений об отъезде ИТ-специалистов пресс-служба компании "Конкорд" бизнесмена Евгения Пригожина сообщила, что разработала проект закона, который предлагал обязать ИТ-специалистов уведомлять о своем отъезде и трудоустройстве в недружественных странах, а также предусматривает наказание за невыполнение этих требований.