Ротенберг заявил, что выступает против запрета на выезд специалистов за границу

07 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
квантовый компьютер (2018) | Фото:rueconomics.ru

Ротенберг заявил, что выступает против запрета на выезд специалистов за границу

Введение запрета на выезд специалистов за границу не является эффективной мерой в борьбе с оттоком кадров.

Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил бизнесмен Аркадий Ротенберг. "Я всегда считал, что система таких 100-процентных запретов абсолютно не действует. Люди все равно найдут возможность уехать", — заявил он. 

Как считает предприниматель, для сохранения кадров в РФ нужна выгодная всем сторонам система. В качестве примера он привел спорт. "Несмотря на то, что у нас очень низкие налоги по сравнению с миром, те же хоккеисты едут в НХЛ. Почему? Они едут туда за престижем. Такую же среду мы должны и можем создать в России", - сказал Ротенберг, сообщает РБК.

В марте на фоне сообщений об отъезде ИТ-специалистов пресс-служба компании "Конкорд" бизнесмена Евгения Пригожина сообщила, что разработала проект закона, который предлагал обязать ИТ-специалистов уведомлять о своем отъезде и трудоустройстве в недружественных странах, а также предусматривает наказание за невыполнение этих требований.

Теги: Ротенберг, ИТ-специалисты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети