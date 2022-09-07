07 Сентября 2022
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Экономика В России
(2017) | Фото:

Трансформацию российской экономики могут финансировать за счет частного капитала

Трансформация экономики России может быть обеспечена двумя альтернативными способами: с помощью преимущественно бюджетных либо частных источников финансирования.

Об этом следует из совместной презентации Министерства финансов и Банка РФ, представленной в кабмине на стратегической сессии по развитию финансового рынка. Согласно сценарию, который предусматривает развитие прежде всего за счет госсредств, может быть реализован с помощью двух механизмов. Первый – за счет увеличения текущих расходов казны. Предполагается повышение налогов, в противном случае дефицит бюджета будет углубляться.

Другой механизм предполагает расходы из накопленных резервов, в частности фонда национального благосостояния (ФНБ). На совещании высказывались оценки, что ФНБ может быть исчерпан до 2024 года, если не ограничить инвестиции из средств фонда. Кроме того, возможно, удовлетворить запросы всех ведомств, претендующих на получение средств ФНБ, будет проблематично, сообщают "Ведомости".

Теги: экономика, ФНБ, налоги



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