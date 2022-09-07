07 Сентября 2022
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Политика В России
Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Титов вступился за выдворенных в массовом порядке из России китайцев

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов направил письмо на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

В нем содержится просьба помочь снять массовый запрет на въезд для граждан Китая. В письме приводятся данные председателя Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюня. Отмечается, что в 2021–2022 гг. из России было выслано "несколько сотен" граждан КНР, привлеченных к административной ответственности за уклонение от выезда из страны по истечении определенного срока. Судьи запрещают им въезд на пять лет.

Как напомнил Титов, в апреле 2020 года указом главы государства Владимира Путина о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с угрозой распространения коронавируса было приостановлено исчисление сроков пребывания иностранцев в стране.

В июне 2021 года был издан новый указ, согласно которому временные меры продлевались на 90 суток с даты снятия ограничений на транспортное сообщение с соответствующим государством. То есть для граждан Китая отсчет 90 дней должен был начаться с 20 мая 2022 года, когда было открыто сообщение с Китаем, и действовать до 17 августа 2022 года, сообщают "Ведомости".

Теги: Титов, Китай, въезд



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