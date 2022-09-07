07 Сентября 2022
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Экономика В России
Судостроение, Крым, корабль (2014) | Фото:

В России программа гражданского судостроения подорожала в 1,6 раза

Объем средств на программу гражданского судостроения в России, которая рассчитана до 2030 года, может достигнуть 477 млрд руб.

Таким образом, программа подорожала в 1,6 раза. Как сообщил на полях Восточного экономического форума замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, более 285 млрд руб. на льготный лизинг судов могут быть профинансированы из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Отмечается, что "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) должна подготовить заявку после подсчета потенциального спроса и оценки возможностей верфей ориентировочно к 15 сентября.

По словам генерального директора ГТЛК Евгения Дитриха, компания разработала новую программу льготного лизинга с привлечением средств ФНБ, которая позволит в ближайшие 10 лет поставить 346 речных и морских судов. Также планируется строительство 150 судов пассажирского флота.

Дитрих отметил, что реализация новой программы позволит загрузить мощности серийными заказами, снизить себестоимость и увеличить локализацию судов, сообщают "Ведомости".

Напомним, для реализации плана развития судоходства по Северному морскому пути (СМП) необходимо строительство в России около 80 различных судов ледового класса.

Теги: судостроение, суда, лизинг, ФНБ



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