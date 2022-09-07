07 Сентября 2022
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Общество В России
швея, самозанятые, портниха, легкая промышленность (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Большинство самозанятых хотят получать от властей выплаты по больничным

74,6% самозанятых в России готовы платить добровольные страховые взносы за возможность получать финансовую поддержку от властей в периоды нетрудоспособности.

Таковы результаты опроса пользователей режима налога на профессиональный доход, проведенного объединением "Опора России". Согласно исследованию, 67,7% респондентов тратит более ¾ своего дохода на питание и обязательные платежи, но, несмотря на это, хотели бы иметь гарантированную помощь государства.

51,3% самозанятых заявили, что максимальный размер страхового взноса не должен превышать 1 тыс. руб. ежемесячно, при этом 43,2% опрошенных ожидают, что минимальный размер страховой компенсации за месяц будет составлять 16 тыс. – 30 тыс. руб.

36,6% допускают, что возмещение может быть и не более 16 тыс. руб., сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, модель системы добровольного социального страхования для самозанятых россиян будет представлена в сентябре.

Теги: самозанятые, страховые взносы, налоги



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