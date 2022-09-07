Путин попросил не повышать ставки по кредитам для турбизнеса

Российский президент Владимир Путин назвал нерациональным предложение Министерства финансов РФ повысить с 3% до 5% годовых нижнюю границу ставок по субсидированным кредитам для отечественного туристического бизнеса и гостиниц.

Об этом глава государства заявил на заседании Госсовета по вопросам развития туризма. Путин попросил Минфин "не менять правила в ходе игры" и не увеличивать ставку для тех, кто уже получил кредиты.

Президент призвал сделать максимально благоприятные условия для развития отрасли. При этом все решения "должны быть взвешенные, проработанные", сообщает Forbes.

Не менять условия на заседании попросил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. По его словам, ряд предпринимателей уже получили кредиты на этих условиях: менять их сложно, это может привести к «печальным последствиям».