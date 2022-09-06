Скорее жив. Сообщение о смерти коменданта Бердянска опровергли

Назначенный российскими военными комендант Бердянска Артем Бардин, о смерти которого недавно сообщили СМИ, оказался жив, передает Коммерсант.

Несмотря на то, что при взрыве Бардину оторвало ноги и он потерял много крови, комендант остался жив. Об этом сообщил Владимир Рогов, называющий себя членом главного совета пророссийской администрации Запорожья.

"Врачи продолжают бороться за его жизнь. Прошу молитв о выздоровлении раба Божиего Артемия",— написал Рогов в своем Telegram-канале.

Отметим, о том, что комендант Бердянска Артем Бардин умер после покушения, сообщало РИА Новости..

Ранее стало известно, что во вторник рядом со зданием администрации прозвучал взрыв. Пострадавшим оказался комендант города Артем Бардин. Власти назвали произошедшее терактом.