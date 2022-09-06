США отказались вносить Россию в список стран, спонсирующих терроризм, потому что это контрпродуктивно

06 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России За рубежом
Джо Байден (2022) | Фото: Leah Millis/Reuters

США отказались вносить Россию в список стран, спонсирующих терроризм, потому что это контрпродуктивно

США отказались вносить Россию в список стран, спонсирующих терроризм.

"Как сказал президент и как мы думаем, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед", - заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, "признание России страной-пособницей терроризма могло бы иметь непреднамеренные последствия для Украины и мира". По ее словам, это, в частности, "может серьезно помешать обеспечению гуманитарной помощи" и "подвергнуть опасности (продуктовые) соглашения по Черному морю", передает РИА Новости

Летом американские СМИ сообщали, что Госдепартамент США сообщил Конгрессу об обеспокоенности по поводу рассмотрения в Палате представителей законопроекта о признании России "государством-спонсором терроризма". Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве напоминали конгрессменам, что окончательное решение о включении страны в список "государств-спонсоров терроризма" принимает не Конгресс, а глава Госдепа, напоминает Интерфакс.

В настоящее время "государствами-спонсорами терроризма" в США объявлены Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Теги: спонсирование терроризма, джо байден



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети