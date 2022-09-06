США отказались вносить Россию в список стран, спонсирующих терроризм, потому что это контрпродуктивно

США отказались вносить Россию в список стран, спонсирующих терроризм.

"Как сказал президент и как мы думаем, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед", - заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, "признание России страной-пособницей терроризма могло бы иметь непреднамеренные последствия для Украины и мира". По ее словам, это, в частности, "может серьезно помешать обеспечению гуманитарной помощи" и "подвергнуть опасности (продуктовые) соглашения по Черному морю", передает РИА Новости

Летом американские СМИ сообщали, что Госдепартамент США сообщил Конгрессу об обеспокоенности по поводу рассмотрения в Палате представителей законопроекта о признании России "государством-спонсором терроризма". Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве напоминали конгрессменам, что окончательное решение о включении страны в список "государств-спонсоров терроризма" принимает не Конгресс, а глава Госдепа, напоминает Интерфакс.

В настоящее время "государствами-спонсорами терроризма" в США объявлены Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.