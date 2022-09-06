06 Сентября 2022
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Политика В России
евгений пригожин, предприниматель (2020) | Фото:ТАСС/Михаил Метцель

Оторвите жопы от дивана ради России: Пригожин дал совет олигархам с Рублевки

Призыв Евгения Пригожина к жителям Рублевки «оторвать розовые жопы от мягких кресел и не покупать готовое, а вкладывать в создание своего» отлично отражает современную реальность, считает режиссер Никита Михалков. По его мнению, жизнь заставит это сделать всех российских олигархов, чтобы не пришлось искать «загашники по офшорам». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Вечером во вторник, 6 сентября, пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала комментарий Пригожина на эту тему в социальной сети «Вконтакте».

«Я призываю всех, кто имеет розовые задницы, все-таки оторвать их от диванов. Я просил вас об этом еще в середине августа. Так и не оторвали. Жаль. Не думайте, что ваши жопы станут еще розовее – розовее уже некуда», - заявил предприниматель.

Ранее Пригожин призвал олигархов с «Рублевки» приложить собственные усилия для создания безопасности в России. Для этого предприниматель предложил «оторвать розовую жопу от мягкого кресла».

Теги: никита михалков, евгений пригожин, розовые жопы, рублевка



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