Один из моряков, которых удерживают на Украине, освобожден и вернулся в Россию

Один из моряков, которых удерживают на Украине, освобожден и вернулся в Россию. На кораблях на территории Украины находятся 66 моряков, из которых пятеро тяжело больны.

Освобожденному моряку оказывается медицинская помощь. Со слов уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, вернулся моряк с корабля "Рондо", стоящего в Измаиле.

Омбудсмен обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом содействовать в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков в Россию.

Переговоры, по словам Москальковой, о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, омбудсмен просит в первую очередь обменять хотя бы пятерых тяжелобольных. Она говорила, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила.

Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле, передает РИА Новости.