МАГАТЭ рекомендовало срочно установить зону безопасности вокруг Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет, в котором говорится о необходимости немедленного создания вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) "зоны безопасности", поскольку ведущийся по станции обстрел может привести к последствиям, сопоставимым с эффектом от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Инспекторы МАГАТЭ готовы приступить к консультациям по созданию безопасной зоны.

По данным представителей агентства, продолжающиеся обстрелы ЗАЭС могут привести к "неограниченному выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду", из-за чего России и Украине следует избегать "любых обстрелов" территории станции. Инспекторы МАГАТЭ выявили на ЗАЭС ряд повреждений, в том числе в строениях для хранения ядерных отходов, передает Коммерсант.

3 сентября станция была отключена от основной линии электропередачи и в настоящее время использует резервную линию. Ранее ее перевели на режим питания собственных нужд.

Напомним, накануне члены миссии МАГАТЭ покинули территорию Запорожской АЭС, оставив на станции двух наблюдателей. Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси побывал на Запорожской АЭС 1 сентября, и в тот же день покинул станцию. Он заявил, что физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, но пока сложно сказать, произошло это случайно или намеренно. Сообщалось также, что один из артиллерийских снарядов во время обстрела со стороны ВСУ попал в энергоблок Запорожской АЭС. Снаряд насквозь пробил стену неработающего энергоблока