Умер комендант Бердянска, на которого сегодня совершено покушение

Комендант Бердянска Артем Бардин умер после покушения.

Ранее стало известно, что во вторник рядом со зданием администрации прозвучал взрыв. Пострадавшим оказался комендант города Артем Бардин. Власти назвали произошедшее терактом, передает РИА Новости.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.