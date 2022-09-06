Возбуждено дело о клевете на Михалкова: якобы на Московском кинофестивале произошло крупное хищение

Возбуждено уголовное дело о распространении клеветы о якобы произошедших хищениях на Московском международном кинофестивале. С заявлением в полицию обратился режиссер Никита Михалков.

Михалков просит полицию привлечь к уголовной ответственности режиссера Виталия Манского, заявившего, что якобы на Московском международном кинофестивале (ММКФ) "воруется не меньше 85% бюджета".

Обвинения пока никому не предъявлены. Интересы Михалкова представляет адвокат Павел Астахов. Об этом сообщает ТАСС.