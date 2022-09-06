06 Сентября 2022
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Оренбург-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

В вотчине Паслера новое массовое отравление суррогатным алкоголем: четверо умерли

В Оренбургской области новое массовое отравление суррогатным алкоголем, в результате которого скончались четыре человека. Напомним, год назад, в октябре 2021 года от некачественного алкоголя в регионе, возглавляемом выходцем из Свердловской области Денисом Паслером, пострадало 64 человек, 34 из них скончались.

В этот раз погибли четверо, еще двое госпитализированы. Установлено, что, одним из жителей села Дмитриевка приобретена спиртосодержащая жидкость, разлитая в 5-литровую пластиковую тару, имеющую маркировку и этикетку питьевой воды. "5 сентября 2022 года в вечернее время данный гражданин в компании пяти знакомых распил указанную жидкость, получив острое алкогольное отравление, в результате которого 6 сентября 2022 года наступила смерть четверых потерпевших, а еще двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением суррогатами алкоголя", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Оренбургской области. В настоящее состояние пострадавших стабильное, они допрашиваются следователями.

Возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц. Изъяты образцы указанной спиртосодержащей жидкости, по которым назначены экспертизы, устанавливаются место ее производства и обстоятельства приобретения.

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