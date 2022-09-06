Найден с гранатой в руках: красноармеец погиб как герой фильма "Ржев" Евгения Пригожина

Родные долгие годы чтили память пропавшего без вести подо Ржевом Петра Елатина. Но этим летом поисковики обнаружили останки павшего в бою красноармейца. Он погиб подо Ржевом с гранатой в руках, похоронили бойца на родине – в Омске.

Ожесточённые бои, которые больше года велись подо Ржевом, до сих пор напоминают о себе найденными братскими захоронениями. Поисковики каждое лето обнаруживают тела убитых, а при удачном стечении обстоятельств ещё и опознают их по медальонам, в которых обычно красноармейцы хранили записки со своими данными. В этот раз капсулы с бумажкой не оказалось. Зато боец подписал несколько своих вещей, и его почерк удалось разобрать спустя 80 лет – Пётр Елатин, пропавший без вести в далёком 1942-м. Представитель поискового отряда «Пионер», нашедшего останки, на днях передал личные вещи его родным. Они не знали, что произошло с предком, но всё равно берегли память о нём, ходили на «Бессмертный полк» с фотографией деда.

- Огромное спасибо поисковому отряду «Пионер» во главе с Михаилом Богдановым, - расчувствовалась внучка погибшего Марина Логунова. - Мы все им очень благодарны. Такое дело важное, я думала — такого не бывает.

Останки солдата захоронили в Омске на Старо-Северном мемориальном кладбище. Пётр Елатин ушёл на фронт в 1941 году, о том, что у него родилась дочка узнал только из писем. Подержать её на руках ему уже не довелось. Спустя год он погиб в ожесточенных сражениях подо Ржевом, где постоянные атаки и отступления происходили так часто, что земля была усеяна трупами.

- Ты понимаешь весь ужас войны только тогда, когда видишь эти наслоения немцев-наших в окопах. Тогда понимаешь, - отметил поисковик из «Пионера» Михаил Ионов.

Пётр Елатин погиб в атаке, сжимая в руке гранату, во время героического рывка наших частей. Именно из таких эпизодов складывался и фильм «Ржев». Кино рассказывало о том, как советские солдаты под руководством ротного ворвались в деревню, захваченную немцами, и смогли выбить врага оттуда. Но трещавшие морозы и большие потери подталкивают всех к мысли, что фашисты обязательно вернутся, да ещё и с танками. И против такой махины остатки роты не смогут устоять. Могут или не могут, а приказ из батальона получен однозначный – стоять до конца. В фильме тоже бойцы гибли от разрыва снарядов и пуль, сжимая в руках гранаты и винтовки. Яркое и бескомпромиссное кино основано на книге фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Тот сам сражался подо Ржевом, поэтому знал, о чём писал. Знал он и многих своих персонажей, того же ротного, Евгения Пригожина, сделал одним из главных героев произведения. А родной внук офицера, петербургский предприниматель Евгений Пригожин, в 2019 году стал инициатором экранизации книги. «Ржев» - это блестящее отражение боёв, которые разворачивались на земле, где погиб и Пётр Елатин.

- Мы понимаем, насколько важна память тех, кто отдавал свой долг Отечеству, - после прощального салюта над могилой Елатина рассказал заместитель министра региональной безопасности Омской области Станислав Горячкин — Мы понимаем, что война закончена, в тот момент, когда захоронен последний воин.