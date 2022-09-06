Решение ЕС об отказе от упрощенного визового режима с Россией заработает с 12 сентября

Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией с 12 сентября.

Напомним, соглашение между Россией и Евросоюзом об облегченном визовом режиме действовало с июня 2007 года. Этот режим, в частности, позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле и предполагал широкую выдачу многократных виз.

Теперь для россиян сроки выдачи виз могут увеличиться до 6 месяцев, а визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро.

Кроме того, долгосрочных и многократных виз для россиян станет сильно меньше, либо вообще не будет, обычным станет выдача однократного шенгена строго под даты поездки, пишет РИА Новости.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Москва ответит на данное решение Брюсселя, как только получит от Евросоюза соответствующее уведомление.