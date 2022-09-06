06 Сентября 2022
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Общество В России Москва
татьяна навка (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Навка "очень сильно переживает" из-за испорченных отношений с её друзьями с Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что его жена, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, очень сильно переживает из-за испорченных отношений с её друзьями с Украины.

"У меня жена – практически украинка. И её друзья детства – там, на Украине. И с ними у нее испортились отношения, и она безумно переживает из-за этого, безумно", - сказал Песков, добавив, что для его супруги эта ситуация стала "настоящей трагедией", его цитирует "МК".

Песков подчеркнул, что речь идёт о "цене", которую необходимо заплатить ради обеспечения безопасности будущего молодого поколения. У него возникают споры с некоторыми членами его ближнего окружения из-за политических разногласий.

Теги: Дмитрий Песков, Татьяна Навка



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