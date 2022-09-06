Кластер "Домна" в Екатеринбурге собираются расширить за 10 миллионов

Свердловская область намерена выделить креативному кластеру "Домна" в Екатеринбурге 10 млн рублей. За эти средства в следующем году планируется запустить вторую часть площадки, по размерам в два раза больше уже действующей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора Среднего Урала Дмитрия Ионина.

"Небольшая с точки зрения бюджетных средств" сумма будет выделена в следующем году. Сейчас же площадка функционирует за счет таких меценатов, как компании "Евраз" и "Брозекс", а также резидентов и доходов регионального фонда поддержки предпринимательства.

Напомним, название для креативного кластера придумали жители в рамках специального конкурса зимой этого года. Сообщалось, что для создания "Домны" потребуется 150 млн рублей. Позднее, объект, открытие которого состоялось в конце мая, включен в маршрут Красной линии Екатеринбурга.