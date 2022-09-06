Пермяка будут судить за съемки детского порно

В Прикамье перед судом предстанет 26-летний житель Пермского муниципального района. Его обвиняют в изготовлении и обороте детской порнографии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, мужчина на протяжении нескольких лет приобретал и распространял через интернет фото и видеофайлы с порнографическими изображениями лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. В отношении извращенца возбудили дело по п. "а, г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.