В Бердянске взорвали автомобиль, принадлежащий коменданту города

Взрыв произошел около здания администрации в Бердянске, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале. Он назвал произошедшее терактом.

РИА Новости со ссылкой на властей региона пишет, что в Бердянске был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города, затем произошла перестрелка.

Раненый при взрыве комендант города Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии.

В августе на мэра Бердянска Александра Сауленко была совершена попытка покушения. По его словам, она напрямую курировалась сотрудниками Службы безопасности Украины.