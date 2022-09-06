06 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Оставлен без изменений приговор уральцам, устроившим самосуд над оговоренным мужчиной

Свердловский областной суд рассмотрел апелляции на приговор по делу о нападении на мужчину после оговора его девочками в Верхней Пышме.

Речь идет об известном инциденте, когда две маленькие сестры решили "пошутить" и рассказали матери, что сожитель их тети якобы трогал их. После рассказа дочерей мать обратилась к своим знакомым, вместе с которыми они прибыли в СНТ "Жасмин", зашли в дом потерпевшего и устроили самосуд: надругались над ним посторонним предметом и жестоко избили.

От полученных травм мужчина скончался в больнице. Позже выяснилось, что он по просьбе родственницы обвиняемой только довез девочек до ее дачи и ничего с ними не делал. В итоге Верхнепышминский городской суд назначил матери оговоривших человека детей 10 лет и 1 месяц в колонии общего режима. А участвовавшие в расправе двое ее знакомых получили 15 и 19 лет "строгача" соответственно.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, с таким приговором не согласились ни осужденные с их адвокатами, ни прокурор. Вердикт был обжалован. Выслушав доводы сторон, облсуд оставил приговор без изменений по существу.

Теги: самосуд, апелляция, приговор



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