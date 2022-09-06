Директор тюменского департамента образования назвал условия для ношения в школе религиозной атрибутики

Заместитель губернатора, директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер разъяснил порядок ношения религиозной атрибутики в стенах школы. Слова замгубернатора приводит информационный центр правительства региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Новая норма закона "Об образовании" о введении единых требований к школьной форме вступила в силу еще 1 сентября 2013 года. Все школы области провели работу по выработке на уровне коллектива педагогов и родителей требований к одежде школьников.

"Одним из ключевых принципов при определении единых требования был принцип "светского характера образования", закрепленный в ст. 3 Федерального закона "Об образовании". В соответствии с ним, одежда обучающихся в стенах общеобразовательной организации не может иметь никакой религиозной или атеистической пропаганды, должна быть комфортной и удобной для обучающихся и соответствовать общепринятым нормам делового стиля. Таким образом, решение о введении единой школьной формы обучающихся принимается не директором школы, а является результатом обсуждения управляющего совета школы, родительского и педагогического сообщества, и, конечно, не должно противоречить действующему законодательству", - разъяснил Алексей Райдер.

После широких обсуждений и консультаций с родительской общественностью, лидерами и активами школьного ученического самоуправления, каждая школа закрепила эти нормы решениями Управляющих советов, Советов родителей и иными органами управления общеобразовательными организациями.

"Любые возникающие вопросы, требующие корректировки установленных норм, в частности и в элементах школьной формы обучающихся, могут быть внесены только путем коллективных обсуждений. В случае отсутствия подобных решений о внесении изменений в принятые нормы, несоблюдение установленной формы одежды признается несоответствующими уставным и регламентирующим документам образовательных организаций", - заявил он.

Напомним, ранее в школе №88 в Тюмени директор не пустила на занятия девочку, на которой был надет хиджаб. Видеоролик конфликта попал в социальные сети. Интернет-пользователи разделились во мнениях - одни поддержали ношение хиджабов, другие - выступили против. В итоге власти области провели встречу с отцом ученицы и обсудили случившееся. Девочке разрешили ходить на занятия с покрытой головой.