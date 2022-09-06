Жителей Челябинской области опросят о состоянии их здоровья

В Челябинской области проведут выборочное наблюдение состояния здоровья населения для оценки эффективности мер по реализации национального проекта "Демография".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Челябинска, наблюдение проводит Федеральная служба государственной статистики. Оно пройдет с 5 сентября по 4 октября. В регионе наблюдению подлежат 1 тыс. 323 домохозяйства, отобранные по методу случайной выборки.

Опрашивать будут всех членов домохозяйства, сбор сведений о детях производится со слов одного из родителей. В ходе опроса интервьюеры будут измерять рост, вес и артериальное давление респондента.

Статистическое наблюдение проводится с целью мониторинга оценки населением состояния своего здоровья, а также для определения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Результаты будут использовать для оценки эффективности мер по реализации национального проекта "Демография" и разработки мер демографической и социальной политики для привлечения людей к здоровому образу жизни, популяризации спорта, повышения продолжительности здоровой жизни граждан.