Путин заявил о необходимости возродить курортную зону на Каспии

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать создание крупных курортов в Приморском крае.

На профильном заседании президиума Госсовета российский лидер также призвал возродить курортную зону на Каспии.

По словам Путина, необходимо активнее использовать побережье Черного, Азовского, Балтийского морей.

Президент подчеркнул, что власти РФ должны сделать все, чтобы путешествия были доступны для россиян с разным уровнем дохода.

Как считает Путин, важно, чтобы граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, знакомиться со столичными городами и другими культурно-историческими центрами, с неповторимой природой страны, в том числе Дальнего Востока и русского Севера.