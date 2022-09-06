Журналиста Максима Румянцева арестовали на 5 суток за попытку защитить дочь от водителя маршрутки

Журналиста из Екатеринбурга Максима Румянцева арестовали на пять суток за "оскорбление, разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда. Активист назвал водителя маршрутки, высадившего его дочь зимой посреди трассы, "мразью", за что на него завели дело. При этом сам водитель за свои действия никакой ответственности не понес.

Инцидент произошел минувшей зимой, когда водитель маршрутки увез дочь журналиста мимо остановки, а на просьбу девочки вернуться, насильно высадил из транспорта посреди трассы. После этого Румянцев обратился в полицию с заявлением на водителя и автоперевозчика, однако никаких действия со стороны правоохранителей не последовало.

Как рассказал в своем посте депутат Мосгордумы Андрей Медведев, позднее журналист узнал, что был не единственным родителем, недовольным отношением маршрутчиков к маленьким девочкам. Многие жители Екатеринбурга жаловались на водителей-гастарбайтеров, которые якобы увозили детей мимо остановок, отказывались везти домой, применяли психологическое насилие, оскорбляли и высаживали на трассе или на остановке, что находилась намного дальше их дома. Родители тоже обращались в полицию, однако даже доследственной проверки проведено не было. Не отреагировали правоохранители и на освещение темы журналистами на Радио Россия с подачи самого Медведева. В одном из своих видео Румянцев, обсуждая ситуацию, оскорбил конкретного водителя.

"Эмоциональное состояние отца понять можно. Это поймет любой отец девочки подростка. Да и вообще любой отец. И что же происходит теперь? А теперь выясняется, что кто-то написал на Максима Румянцева заявление на разжигание розни. И что же? О да, вы угадали! Екатеринбургская полиция приехала задерживать журналиста. Сегодня в 6 утра к нему пришли сотрудники центра Э и участковый. Максима попросили проехать в суд, где его арестовали на пять суток", - написал Медведев.

Депутат отмечает некую закономерность того, почему наказание получил "не тот человек". По его словам, это может быть связано с тем, что не так давно вице-губернатор встречался с представителями диаспор и обсуждал с ними поведение мигрантов, что должно было дать результаты. К тому же, заявляет депутат, нельзя не заметить и борьбу с журналистами со стороны центра по борьбе с экстремизмом. Так, 5 марта в уральской столице был задержан публицист и блогер Сергей Колясников, который собирал деньги на помощь Донбассу еще с 2014 года и сам лично бывал в Донецке.

"При этом, журналисты изданий совершенно антигосударственной направленности в Екатеринбурге чувствуют себя прекрасно. И в Ельцин-центре продаются книги о том, какая ужасная страна Россия. Однако главные экстремисты это журналисты и блогеры, которые, отстаивают интересы русских на Донбассе и в России. Зачем заниматься делом Ройзмана, который оскорбляет армию и страну. Лучше поймать журналиста. И отправить его в суд, где дать ему 5 суток. А то ишь, взялся детей защищать. Экстремист же, типичный", - заключил Медведев.

Румянцеву вменяют ст. 20.3.1 КоАП РФ.