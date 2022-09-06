06 Сентября 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Мособлсуд вынес приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца

Московский областной суд приговорил к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую по делу об убийстве недоношенного младенца.

"Назначить Сушкевич наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима… назначить Белой наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев в колонии общего режима", - цитирует РИА Новости приговор.

Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения.

Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт медикам. Решение присяжные вынесли в ночь на 24 августа. Подсудимых также признали недостойными снисхождения. Согласно делу, в ноябре 2018 г. в родильном доме у женщины появился недоношенный ребёнок в 700 гр. По данным следствия, Белая, получив информацию о рождении ребёнка в тяжёлом состоянии, решила его убить, чтобы не допустить ухудшения статистики и негативного влияния на ее дальнейшее назначение на должность главного врача.

Белая привлекла Сушкевич, которая прибыла в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр. Сушкевич по указанию Белой ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" мальчику, в результате чего наступила его смерть. Далее якобы по указанию Белой в историю родов были внесены подложные сведения о том, что имел место факт гибели плода.

Белая и Сушкевич вину не признали. В 2020 г. врачей оправдали судом в Калининграде на основании вердикта присяжных. Однако апелляционный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение, в результате чего находившиеся на свободе женщины оказались в СИЗО.

Во время следствия в поддержку врачей выступили многие известные доктора, Российское общество неонатологов. А глава СК России Александр Бастрыкин поручил повторно доложить об установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич. Это произошло после письма президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Теги: Врачи, младенец, суд



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