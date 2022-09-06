В Челябинской области отремонтировали памятник Сталину, найденный в пруду

В Кусе (Челябинская область) отремонтировали установленный в сентябре 2020 года памятник Сталину, фрагменты которого были обнаружены на дне городского пруда.

Как сообщил Накануне.RU житель города, восстановивший памятник, Станислав Стафеев, за два года после установки состояние памятника ухудшилось. Было принято решение произвести ремонт к дню его открытия.

"Из-за использования алебастра при соединении частей памятника места швов стали выглядеть безобразно. Алебастр, который мы использовали для быстроты процесса сборки (очень быстро схватывается и сохнет) разбух и стал отслаиваться вместе с покрытием краски. На пьедестале выступила ржавчина. Алебастр заменил на правильный материал, ржавчину удалил, памятник окрасил", - рассказал он.

Напомним, 6 сентября 2020 года в Кусе открыли памятник Сталину. Фрагменты монумента были обнаружены на дне городского пруда в августе 2018 года. Предположительно, памятник Иосифу Сталину был разрушен в начале 60-х годов. Он состоял из нескольких бетонных фрагментов, и мог разрушится на части, когда его уронили. После этого фрагменты скинули в воду в разных местах. В воде они пролежали около 60 лет, пока в августе 2018 года перед капитальным ремонтом плотины из городского пруда не спустили воду, тогда на дне водоема фотограф Андрей Парфенов обнаружил верхнюю часть монумента и опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели общественники и решили извлечь вождя и восстановить.

Общественникам удалось найти практически все фрагменты, кроме правой руки, поэтому было принято решение сделать ее заново. Полностью восстанавливать пришлось также стопы ног и часть голени, в обнаруженном фрагменте памятника эти части не сохранились – только торчала арматура. Реставрировали по единственной фотографии монумента, которая была сделана в 50-х годах прошлого века.

Памятник высотой 2,5 метра и весом примерно 1,5 тонны установили на частной территории на одной из центральных улиц – Герцена.