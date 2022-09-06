06 Сентября 2022
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Пачки денег (2022) | Фото: Накануне.RU

"Газпром" и CNPC договорились о поставках газа за рубли и юани

"Газпром" и китайская компания CNPC договорились о том, что расчёт за газ будет производиться в национальных валютах – рублях и юанях.

Подписано соответствующее соглашение, уточняет РИА Новости. Кроме того, компании обсудили развитие газопроводов "Сила Сибири 2" в России и "Союз Восток" в Монголии.

Напомним, в мае Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай, вытеснив с первого места Саудовскую Аравию. В мае Китай импортировал из России рекордные 8,42 млн т сырой нефти. При этом нефть поставляется с приличными скидками, а покупатели – Китай и Индия – продают переработанную нефть в виде топлива в те же европейские страны, которые отказываются покупать сырую нефть из России напрямую.

Теги: Газпром, CNPC, газ, рубль, юань



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