В Пермском крае подростков через Telegram завлекали в группу смерти

В Прикамье сотрудники отдела информационной безопасности детской и молодежной среды в сети Интернет обнаружили двух подростков, состоящих в группе с суицидальной направленностью и призывами к самоповреждениям. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

В указанную группу вступили школьники 12 и 14 лет. Информацию оперативно направили в комиссию по делам несовершеннолетних и министерство образования.

Кроме того, за неделю в заинтересованные ведомства было направлено три сообщения о выявленных страницах в социальной сети "ВКонтакте", принадлежащих жителям Перми, содержащих информацию около экстремистской направленности. Всего с мая по август в правоохранительные органы и Роскомнадзор направлено 22 таких информаций. По всем материалам проводятся проверки.

При министерстве территориальной безопасности в этом году по решению губернатора создан "Отдел информационной безопасности детской и молодежной среды в сети Интернет". Одной из задач подразделения является выявление опасного и деструктивного контента в соцсетях детей и подростков путем мониторинга групп и сообществ с целью взаимодействия по данному вопросу с правоохранительными органами и органами государственной власти. Получаемые данные оперативно направляются в компетентные структуры для принятия мер, в том числе профилактического характера.