В Пермском крае подростков через Telegram завлекали в группу смерти

06 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Приволжский ФО Пермский край
(2020) | Фото: admtyumen.ru

В Пермском крае подростков через Telegram завлекали в группу смерти

В Прикамье сотрудники отдела информационной безопасности детской и молодежной среды в сети Интернет обнаружили двух подростков, состоящих в группе с суицидальной направленностью и призывами к самоповреждениям. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

В указанную группу вступили школьники 12 и 14 лет. Информацию оперативно направили в комиссию по делам несовершеннолетних и министерство образования.

Кроме того, за неделю в заинтересованные ведомства было направлено три сообщения о выявленных страницах в социальной сети "ВКонтакте", принадлежащих жителям Перми, содержащих информацию около экстремистской направленности. Всего с мая по август в правоохранительные органы и Роскомнадзор направлено 22 таких информаций. По всем материалам проводятся проверки.

При министерстве территориальной безопасности в этом году по решению губернатора создан "Отдел информационной безопасности детской и молодежной среды в сети Интернет". Одной из задач подразделения является выявление опасного и деструктивного контента в соцсетях детей и подростков путем мониторинга групп и сообществ с целью взаимодействия по данному вопросу с правоохранительными органами и органами государственной власти. Получаемые данные оперативно направляются в компетентные структуры для принятия мер, в том числе профилактического характера.

Теги: подростки, группы с суицидальной направленностью, Telegram



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети