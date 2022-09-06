ВС РФ "Калибрами" уничтожили крупное хранилище топлива ВСУ в Днепропетровской области

Российские военнослужащие поразили ракетами "Калибр" крупное хранилище топлива, предназначавшееся бойцам Вооруженных сил Украины на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Склад находился в районе населенного пункта Карповка в Днепропетровской области, уточнили в ведомстве.

В августе ракетами "Калибр" был уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства.