06 Сентября 2022
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Корабли российского ВМФ, ракеты &quot;Калибр&quot; (2017) | Фото: youtube.com

ВС РФ "Калибрами" уничтожили крупное хранилище топлива ВСУ в Днепропетровской области

Российские военнослужащие поразили ракетами "Калибр" крупное хранилище топлива, предназначавшееся бойцам Вооруженных сил Украины на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Склад находился в районе населенного пункта Карповка в Днепропетровской области, уточнили в ведомстве.

В августе ракетами "Калибр" был уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства.

Теги: калибр, хранилище топлива, всу



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