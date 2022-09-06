На Среднем Урале в лобовом столкновении грузовиков погиб водитель

На Среднем Урале лоб в лоб столкнулись два грузовика. Есть погибший.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла сегодня в районе 13.30 на 3 км автодороги "Качканар – Верхняя Тура". По предварительным данным, столкнулись два грузовых автомобиля, "Ман" и "Маз", один из которых выехал на встречную полосу. В результате столкновения один из водителей погиб до прибытия бригады медиков.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы работают на месте. Полицейские выясняют обстоятельства и устанавливают личности участников аварии. Уже известно, что погибший – мужчина 1959 года рождения.

"Движение транспортных средств на данном участке временно организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток. По факту ДТП органами внутренних дел организовано проведение проверки", - отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.